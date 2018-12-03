شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تبحث عن مواهب شابة لمناصب قيادية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة النقل عن وظائف قيادية ضمن "برنامج اكتشاف القادة"؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

ودعت من تتوفر لديهم القدرات لشغل مناصب قيادية بالوزارة للتقدم لهذه الوظائف، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات الذين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي من خلال رابط الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، ويمكن زيارة موقع وزارة النقل لمزيد من التفاصيل www.mot.gov.sa .

وأفادت الوزارة أن "برنامج اكتشاف القادة" يأتي ضمن برامجها لاختيار الكوادر المناسبة والمتخصصة للوظائف الفنية، محددة فترة أسبوعين للتقدم على هذه الوظائف، موضحة أن البرنامج يشمل مراحل لتقييم المتقدمين من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي : القدرات والكفاءة والطموح. حيث أن عملية التقييم تتم بخطوات متسلسلة من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، حيث يبدأ المتقدم بالتسجيل ثم باختيار الوظيفة التي يرغب بالتقديم عليها، ثم إجراء اختبار للقدرات والكفاءات، ثم التقييم شخصياً.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من الشروط الواجب توفرها في المتقدم أن يكون لديه الطموح والقدرة على إنجاز الاعمال مع الخبرات المطلوبة في كل وظيفة من المناصب القيادية في مجالات التصميم وإدارة المشاريع والصيانة ومشاريع الطرق والخصخصة والاستثمار والسلامة.

وأكدت وزارة النقل أن هناك لجنة مشكلة من قياداتها وذوي الاختصاص ستقوم بمراجعة النتائج والموافقة على قائمة المجتازين النهائية، ثم يلي ذلك التواصل مع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لإنهاء الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة.