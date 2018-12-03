شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على منجزات مشروع كساء والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء أمس في مكتبه بديوان المحافظة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، والمدير العام المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر.

واطلع سموه على التقرير الخاص بمنجزات مشروع كساء، الذي اشتمل على إحصائيات المشروع والخدمة التي قدمها للمجتمع منذ انطلاقته في عام 2016م، والأعمال التطويرية والخطط الحالية والمستقبلية للمشروع الذي يعنى بالاستفادة من الملابس المستعملة من المتبرعين عبر بيعها واستغلال الريع لتأمين ملابس جديدة للأسر المحتاجة .

وأكد سموه أهمية جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لا سيما وأن المشروع يسهم في سد احتياجات كثير من الأسر المحتاجة في الأحساء وبالأخص في فصل الشتاء، مشيداً سموه بما تضمنه التقرير من معلومات وإحصائيات.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أهم المعلومات التي حملها تقرير كساء لعام 2018م، منها أن المشروع أسهم في توطين أكثر من 41 شاباً سعودياً منذ انطلاقته في عام 2016م، يعملون ضمن 9 فرق ميدانية على مدن وقرى الأحساء، منها فرقتان تعملان حسب طلب المنازل، كما أسهم المشروع في تقديم منتج يمثل الوجه الحضري للمحافظة بتصميم حاويات ذكية ذات جودة بلغ عددها حتى الآن 150 حاوية ذكية، لتحل مكان 550 حاوية مخالفة أزيلت من شوارع وأحياء الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء.

وأشار الجبر إلى أن الجمعية قامت بالتوزيع العادل لإيرادات المشروع لعام 2017م، بين 25 جهة خيرية أخرى في الأحساء، إذ بلغ مجموع استحقاق تلك الجهات أكثر من 2 مليون ريال.

من جهته عبّر مدير عام جمعية البر عن اعتزازه بدعم سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء المتواصل لمشاريع الجمعية لتنمية العمل الاجتماعي والإنساني في الأحساء، موضحاً أن الجمعية تستمد قوتها من الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة الذي تحرص من خلاله على مواصلة مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لجميع المستفيدين من برامجها ومشاريعها المتنوعة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص.