شكرا لقرائتكم إزالة السيارات المهملة بالرياض.. تلوث بصري وتهديد للبيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أن المركبات المهملة والتالفة تمثل تلوثاً بصرياً وتهديداً للبيئة.

وأضافت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي، أنها تتعامل بالتعاون مع إدارة المرور على رفعها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وعبر عدد من الخطوات الإجرائيّة بهدف الحفاظ على جمالية المدينة و سلامة السكان وراحتهم.

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