شكرا لقرائتكم لص سرقة المحلات والمساكن في قبضة شرطة الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من ضبط شخص في العقد الثالث امتهن سرقة المحال والمساكن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد د.عويد بن مهدي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت – بتوفيق الله عن القبض على أحد المتهمين، مواطن في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابه جرائم سرقة من محال تجارية ومساكن بمدينة عرعر، وضبط بحوزته بعض المسروقات، وعبوات مليئة بمادة مسكرة، معُده للبيع، وأدوات ومواد تستخدم في تصنيع المسكرات، وقد جرى إيقافه، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الحدود الشمالية، إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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