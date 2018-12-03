شكرا لقرائتكم شبكة أميركية توبخ قطر: تبحثون عن دور بانسحابكم من أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علقت شبكة CNBC الأميركية على إعلان قطر عن خططها للانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وذلك قبل أيام من الاجتماع الحاسم للمجموعة.

وسلطت الشبكة الأميركية الضوء على إعلان قطر خطط الانسحاب من أوبك، اليوم الاثنين، حيث أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستنسحب من أوبك في أول يناير 2019، لتنهي بذلك الدوحة عضويتها الممتدة منذ أكثر من نصف قرن.

وأشارت CNBC إلى أن هذا الإعلان المفاجئ يأتي بعد أن استعرضت قطر الطرق التي يمكنها من خلالها تحسين مكانتها العالمية، خاصة بعد اهتزاز الثقة في اقتصادها بعد إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بقيادة المملكة، مقاطعة الدوحة في يونيو من العام الماضي، على خلفية دورها المشبوه في دعم التنظيمات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن قطر تدرك مدى حجمها الفعلي كمنتجة للنفط، وذلك إذ ما تمت مقارنتها بالسعودية والتي تعد زعيمة منظمة الأوبك، مشيرة إلى أن ذلك يعد أكبر الأسباب التي دفعت قطر للبحث عن دور لها.

وبدت الشبكة الأميركية غير مقتنعة بكافة التصريحات التي جاءت على لسان وزير الطاقة القطري، والذي زعم أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا “تقنيًا واستراتيجيًا وليس لها دوافع سياسية”.

منذ يونيو 2017، قطعت المملكة برفقة الإمارات ومصر والبحرين، العلاقات التجارية والنقل مع قطر، وذلك بعد ثبوت دعم الدوحة المتواصل للإرهاب وإقامتها لعلاقات وثيقة مع إيران، والتي تملك النصيب الأكبر من خطط تخريب الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا بالنمسا يوم الخميس المقبل، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 25 % منذ صعودها إلى أعلى مستوى في أربع سنوات أوائل أكتوبر الماضي، وسط تصاعد المخاوف من زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات بشكل رئيسي إلى جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك استعدادًا لتطبيقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.

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