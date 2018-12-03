شكرا لقرائتكم #السعودية_للكهرباء تطلق خدمة #حاسبتي لمشتركي القطاع السكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة حاسبتي على الجوال لمشتركي القطاع السكني.

وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أنه يمكن أيضا الدخول ومعرفة تفاصيل الخدمة الجديدة من خلال زيارة الموقع (هنا الرابط).

وأوضحت السعودية للكهرباء أن الخدمة لا تشمل الفواتير الصادرة التي لم يتم سدادها.

وأضافت “أدخل قراءة العداد بنفسك وتأكد، واحسب قيمة الاستهلاك وفترة القراءة ومعرفة المبالغ غير المفوترة، وتوقع قيمة الفاتورة المقبلة”.

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