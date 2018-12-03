شكرا لقرائتكم هيئة الصحفيين تحدد موعد انعقاد جمعيتها العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حددت هيئة الصحفيين السعوديين موعد عقد جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2017م، في الساعة 12.30 من ظهر يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018م، بمقر الهيئة بالرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد بن حمد المالك: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن المصادقة على تغيير مسمى الهيئة إلى “اتحاد الصحفيين السعوديين”، واعتماد الجمعية العمومية للائحة الأساسية الجديدة للهيئة، وموافقتها على مشروع “ميثاق شرف الصحفيين “حسب البنود التي سيتم عرضها على الجمعية، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعامين الماليين 2016م – 2017م، واستعراض ما حققته الهيئة خلال الفترة السابقة من عمل المجلس، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة أعضاء الجمعية العمومية ومقترحاتهم للفترة القادمة.

وحسب لائحة الهيئة يحق للأعضاء المتفرغين الذين جددوا عضويتهم للعام المالي 2018م حضور الجمعية العمومية.

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