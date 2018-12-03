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الان تتابع بالصور.. إمارة مكة تبدأ مشروع ربط المنطقتين التاريخية والتجارية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة، مشروع إزالة نفق شارع الذهب، الذي يربط بين سوق العلوي، وشارع قابل بجدة.
يهدف المشروع إلى ربط المنطقة التاريخية، بالمنطقة التجارية، فضلا عن تسهيل وصول الزوار للمنطقة التاريخية، المصنفة في اليونسكو ضمن المناطث الأثرية، وكذلك تطوير وتحسين المسارات السياحية.
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