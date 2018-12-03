شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يرأس وفد «العمل» لاجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرأس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفد المملكة لأعمال اجتماعات الدورة الـ38 لمجس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، التي ستعقد أعمالها غداً (الثلاثاء)، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن تناقش بنود الاجتماع على مستوى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الموضوعات ذات الصلة باختصاصات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة الـ30 بالجمهورية التونسية 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بالجمهورية اللبنانية 2019.

كما سيتضمن الاجتماع، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وسيستعرض الاجتماع الوزاري، مشاركة وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة باختصاصه، ومن المنتظر أن يتناول جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب: مشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخلياً في الدول العربية.

وتأتي هذه الاجتماعات، لتأطير جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ودفع مسيرته وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء.