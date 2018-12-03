شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: هذه حقوق الأشخاص شديدي الإعاقة الواجب توفيرها من مراكز التأهيل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، عدة حقوق للأشخاص شديدي الإعاقة التي يجب توفيرها من مراكز التأهيل الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أن الحقوق هي: الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس، الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية، الرعاية النفسية، الترويح وشغل وقت الفراع، التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.



شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: هذه حقوق الأشخاص شديدي الإعاقة الواجب توفيرها من مراكز التأهيل الاجتماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .