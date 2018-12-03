شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيا «النساء والولادة والأطفال» في عرعر و«طريف العام» يحصلان على شهادة «سباهي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حصل كل من مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، ومستشفى طريف العام، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بعد أن نجحا في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتكون من ضمن المنشآت الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى المملكة,، ويعتبر الاعتماد تواصلاً لجهود «الصحة» لاستثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.

يشار إلى أنه بلغ عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الإعتماد بصحة الشمالية خمسة مستشفيات.

يذكر أن «صحة الحدود الشمالية» يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.