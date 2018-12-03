شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة لاستكمال مسوغات التعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت وزارة العدل 896 مرشحاً على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممن تم قبولهم، إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف ضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة فيعد عدولاً منه عن التعيين.