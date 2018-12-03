وزارة العدل تدعو 896 مرشحا على المرتبة الخامسة لاستكمال مسوغات التعيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
أعلنت وزارة العدل 896 مرشحًا على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممن تم قبولهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف بضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
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