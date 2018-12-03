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بالفيديو.. 10 خدمات تقدمها شركة "جوجل" لموظفيها

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محمد بن مسعود - الدمام - راتب ضخم ورحلات سياحية مع ثلاث وجبات مجاناً

من الراتب إلى رحلات السياحة المجانية، ومن ثلاث وجبات إلى صالة الألعاب، كشف تقرير مصور على موقع شبكة "سي إن بي سي" عن أفضل الخدمات التي تقدمها شركة "جوجل" لموظفيها.

وحسب التقرير؛ فإن استطلاعاً للرأي بين موظفي الشركة، كشف عن أفضل عشر خدمات يتمتع بها هؤلاء الموظفون، تعرّف عليها في هذا الفيديو.

بالفيديو.. 10 خدمات تقدمها شركة "جوجل" لموظفيها

أيمن حسن الخليج 365 2018-12-03

من الراتب إلى رحلات السياحة المجانية، ومن ثلاث وجبات إلى صالة الألعاب، كشف تقرير مصور على موقع شبكة "سي إن بي سي" عن أفضل الخدمات التي تقدمها شركة "جوجل" لموظفيها.

وحسب التقرير؛ فإن استطلاعاً للرأي بين موظفي الشركة، كشف عن أفضل عشر خدمات يتمتع بها هؤلاء الموظفون، تعرّف عليها في هذا الفيديو.

03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440

11:51 AM

راتب ضخم ورحلات سياحية مع ثلاث وجبات مجاناً

من الراتب إلى رحلات السياحة المجانية، ومن ثلاث وجبات إلى صالة الألعاب، كشف تقرير مصور على موقع شبكة "سي إن بي سي" عن أفضل الخدمات التي تقدمها شركة "جوجل" لموظفيها.

وحسب التقرير؛ فإن استطلاعاً للرأي بين موظفي الشركة، كشف عن أفضل عشر خدمات يتمتع بها هؤلاء الموظفون، تعرّف عليها في هذا الفيديو.

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المصدر : الخليج 365

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