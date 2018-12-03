- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
انت الان تتابع شاهد.. "طرق الإبصار" 41 عملاً لـ26 فناناً بمعرض جامعة نيويورك أبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يفتتح اليوم في رواق الفن، وهو المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبو ظبي، المعرضُ الجديد لموسم الخريف، تحت عنوان "طرق الإبصار"، والذي يعد نموذجاً فريداً يحكي أعمال 26 فناناً من خلال41 عملاً بوسائل فنية متنوعة، بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية، وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية.
ويتجلى المعرض عبر خط زمني غير مستقيم، يتحدى الحقبة الزمنية بأنواعه الفنية المعاصرة التي توحي بمكانة هذا الفن.
رصدت "الخليج 365" بعض الأركان في المعرض لعدد من رواد الفن.
شاهد.. "طرق الإبصار" 41 عملاً لـ26 فناناً بمعرض جامعة نيويورك أبو ظبيظافر الشهري الخليج 365 2018-12-03
يفتتح اليوم في رواق الفن، وهو المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبو ظبي، المعرضُ الجديد لموسم الخريف، تحت عنوان "طرق الإبصار"، والذي يعد نموذجاً فريداً يحكي أعمال 26 فناناً من خلال41 عملاً بوسائل فنية متنوعة، بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية، وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية.
ويتجلى المعرض عبر خط زمني غير مستقيم، يتحدى الحقبة الزمنية بأنواعه الفنية المعاصرة التي توحي بمكانة هذا الفن.
رصدت "الخليج 365" بعض الأركان في المعرض لعدد من رواد الفن.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
11:41 AM
وسائل فنية متنوعة بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية
يفتتح اليوم في رواق الفن، وهو المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبو ظبي، المعرضُ الجديد لموسم الخريف، تحت عنوان "طرق الإبصار"، والذي يعد نموذجاً فريداً يحكي أعمال 26 فناناً من خلال41 عملاً بوسائل فنية متنوعة، بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية، وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية.
ويتجلى المعرض عبر خط زمني غير مستقيم، يتحدى الحقبة الزمنية بأنواعه الفنية المعاصرة التي توحي بمكانة هذا الفن.
رصدت "الخليج 365" بعض الأركان في المعرض لعدد من رواد الفن.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. "طرق الإبصار" 41 عملاً لـ26 فناناً بمعرض جامعة نيويورك أبو ظبي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "طرق الإبصار" 41 عملاً لـ26 فناناً بمعرض جامعة نيويورك أبو ظبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .