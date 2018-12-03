شاهد.. "طرق الإبصار" 41 عملاً لـ26 فناناً بمعرض جامعة نيويورك أبو ظبي

محمد بن مسعود - الدمام - وسائل فنية متنوعة بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية

يفتتح اليوم في رواق الفن، وهو المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبو ظبي، المعرضُ الجديد لموسم الخريف، تحت عنوان "طرق الإبصار"، والذي يعد نموذجاً فريداً يحكي أعمال 26 فناناً من خلال41 عملاً بوسائل فنية متنوعة، بينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وبعض الجماليات الفنية، وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية.

ويتجلى المعرض عبر خط زمني غير مستقيم، يتحدى الحقبة الزمنية بأنواعه الفنية المعاصرة التي توحي بمكانة هذا الفن.

رصدت "الخليج 365" بعض الأركان في المعرض لعدد من رواد الفن.