5 أعوام بلا كهرباء.. ما فعله الموظفون ترويه أسرة من صبيا والشركة ترد

محمد بن مسعود - الدمام - يعيشون على مولد يكلفهم 1200 شهرياً.. معارضات ومخططات ولجنة لا تأتي

ناشدت أسرة المواطن حسن طاهر عاتي، من سكان مدينة صبيا، إيصال التيار الكهربائي لمنزله الكائن مقابل حي صلهبة بالمدينة؛ حيث أوضح "عاتي" أن فرحة اكتمال منزله نغّصها تأخير إيصال التيار الكهربائي، بسبب معارضات في بداية الأمر؛ مطالباً شركة الكهرباء بإيجاد بدائل أو أن تباشر لجنة التعديات واللجنة المخولة مهامها في فتح طريق؛ في حين نفى المواطن أن يكون قد استرجع رسوماً دفعها للكهرباء إطلاقاً، موضحاً أن موظفين طلبوا منه التوقيع على إغلاق الطلب حتى فتح الطريق ومجيء مقاول آخر برغم طلبه منهم إيصال التيار من أي طريق آخر.

وتفصيلاً، قال رب الأسرة لـ"الخليج 365": "بدأت المعاملات بطلب إيصال التيار الكهربائي قبل 5 سنوات، وواجه الكروكي المعتمد معارضات من شخص يدّعي ملكية أرض مجاورة يمر بها الطريق، واتضح للجهات الأمنية والمعنية في ذلك الوقت عدمُ وجود صك له على الأرض، ولكن لم يتخذ أي إجراء من أجل إيصال التيار الكهربائي لمنزلي بأي طريقة أو فتح طريق معتمد في مخططات البلدية".

وأضاف: "صدرت أوامر لتنفيذ شارع وصولاً إلى منزلي؛ ليسهل أمر إيصال التيار الكهربائي للمنزل؛ إلا أن الشارع والتيار لم يصلا؛ على الرغم من وجود الشارع في مخططات البلدية؛ في حين أن الخطوط الناقلة للكهرباء لا تبعد سوى أقل من ١٥٠ متراً عن المنزل.

وقالت الأسرة إنها اضطرت لشراء مولدين لتوليد الكهرباء وتركيبها داخل المنزل، وتكلفتها شهرياً تزيد على 1200 ريال، في معاناة مضافة إلى أعطال المولد الكهربائي المتكررة؛ حيث يُمضون أحياناً فترة 5 أيام في ظلام دامس وحرارة أجواء بسبب أعطاله.

وناشدت أسرة "عاتي" الجهات المعنية إيجاد حل لمعاناتها من جراء تأخر إيصال التيار الكهربائي وحرمانه وجميع أفراد أسرته منه؛ على الرغم من استيفاء كل المتطلبات؛ مؤكدين أن الحاجة لإيصال الكهرباء مقدمة على أي معارضات أخرى.

ومن جهة أخرى، أكدت الشركة السعودية للكهرباء في رد على استفسار "الخليج 365"، أن مطالبة المواطن حسن طاهر عاتي من سكان مدينة صبيا بجازان، بإيصال التيار الكهربائي لمنزله المملوك بصك، بأمر عمل رقم (134033112)، وأنها كونت عدة لجان بتوجيه من محافظ محافظة صبيا مكونة من "شركة الكهرباء- البلدية- المحافظة"، بناء على خطاب وكيل إمارة منقطة جازان، رقم (11951) وتاريخ 10/ 4/ 1437هـ؛ لتعثر تنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية، بسبب اعتراض شخص؛ بحجة أن الشارع ملكه".

وأضافت: "وعلى ما تم الاتفاق عليه، بتحديد شوارع ورفع مساحي لتحديد الشوارع بموعد حضور اللجنة؛ تعذر تطبيق الصكوك؛ لعدم حضور مساح، وحدد موعد آخر للجنة بتاريخ آخر، بتكليف مساح ومكتب هندسي من قِبَل البلدية؛ لتطبيق الصكوك على الطبيعة وعمل رفع مساحي للموقع، بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ومندوب من المحكمة؛ حيث تعذر خروج اللجنة للمرة الرابعة؛ لعدم حضور المدعى عليه".

وقالت الشركة: "وبناءً على ما قدمه المواطن بمعروض يتضمن فيه طلب استرجاعه لمبلغ سداد رسوم العداد للموقع بتاريخ 16/ 3/ 1438هـ، تم إعادة رسوم العداد للمواطن وإغلاق الطلب بتاريخ 15/ 12/ 2016م".

واختتمت ردها: "وتهيب الشركة بكل المواطنين الراغبين في إيصال الخدمة الكهربائية، استكمال كل الأوراق النظامية لدى الجهات الأخرى، والتأكد من عدم وجود اعتراضات من آخرين على نفس الموقع المطلوب إيصال الخدمة إليه قبل التقدم للشركة بطلب الخدمة؛ لتتمكن الشركة بدورها من تركيب العدادات وإيصال الخدمة لها في الوقت المحدد لكل مشترك".