أفضل كاميرات هواتف ذكية لعام 2018

محمد بن مسعود - الدمام - "بيكسل 3" يتربع على صدارة الأفضل

شهدت قائمة أفضل كاميرات هواتف ذكية تم تصميمها لعام 2018، ظهور مفاجأة تمّت صناعتها بأيادٍ أمريكية.

ونشر موقع "تومز غايد" التقني المتخصص، قائمة بأفضل كاميرات للهواتف الذكية لعام 2018، والتي شهدت ظهور عدد من أشهر الهواتف الذكية، وغياب هواتف أخرى شهيرة.

لكن المفاجأة، وفق الموقع، هي اعتلاء هاتف "جوجل" الأخير "بيكسل 3" القائمة، بحصوله على لقب "أفضل كاميرا هاتف ذكي على الإطلاق".

أفضل كاميرا هاتف ذكي: جوجل بيكسل 3

وعلل الموقع اختياره، بأن "بيكسل 3" كسب الرهان، بإطلاقه تحسينات كبيرة في كاميرا هاتفه الذكي الأحدث، واستفاد من تقنيات "جوجل" المميزة وأبرزها دعمه بمساعد جوجل الذكي وتقنيات التصوير الحسابي، ليقدم "أفضل صورة" يمكن التقاطها بهاتف ذكي حتى الآن.

كما أن "بيكسل 3" يمكنها طمس أي مشهد غير مرغوب من داخل الصورة، كما تساعد العدسة المزدوجة على التركيز على تفاصيل في الخلفية مثلا، إضافة إلى جلب صورة محسنة إلى حد بعيد في الضوء المنخفض، بفضل ميزة "نايت سايت".

أفضل كاميرا لمساعد جوجل: سامسونج جلاكسي نوت 9

بات كثير من الهواتف الذكية يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي في كاميرات هواتفها، لكن "جلاكسي نوت 9" الأمر مختلف، حيث أن تقنية "سين أوبيمايزر" تجعل الهاتف قادراً على التعرف على نحو 20 سيناريو مختلفاً للمشهد، وضبط إعدادات كاميرا الهاتف على نحو سريع لالتقاط صورة مثالية مع تباين ونسبة سطوع وتشبع مناسبة.

أفضل كاميرا لهاتف آيفون: آيفون إكس إس ماكس

تمكنت شركة "أبل" الأمريكية من تحسين كاميرات هواتفها في الآونة الأخيرة، لكن في هاتف "آيفون إكس إس ماكس"، وتمكنت من إضافة مستشعر يحتوي على بيكسلات أكبر وأعمق، للسماح بالتعامل مع الضوء بنسبة أفضل بـ 50 % تقريبا عن كاميرا هاتف "آيفون X"، كما أن وضع تصوير "سمارت إتش دي آر" الجديد يجعل الصور أفضل وأسرع بصورة مذهلة.

أفضل كاميرا مع الإضاءة المنخفضة: سامسونج جلاكسي إس 9 بلس

ركزت "سامسونج" بصورة كبيرة على تحسين كاميرات هواتفها الرائدة التي أطلقتها عام 2018، لكن هاتف "جلاكسي إس 9 بلس" يمكن أن يكون الهاتف المثالي في التقاط الصور مع ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل تقنية "لايف فوكس".

أفضل كاميرا هاتف اقتصادي: نوكيا 7.1

"نوكيا" نفّذت نصيحة "لماذا تدفع أكثر إذا كنت يمكن أن تحصل على الأفضل بسعر أقل"، وهو ما نفّذته في هاتفها "نوكيا 7.1"، الذي دعمته بكاميرا مثالية، وبسعر لا يتجاوز 350 دولاراً أمريكياً.

أفضل كاميرا هاتف بعدسات ثلاثية: هواوي بي 20 برو

لن يتخيل كيف يمكن أن هاتف "هواوي بي 20 برو" يقدم تجربة فريدة من نوعها بتقديمه هاتفاً بعدسات ثلاثية، ولكن الأبرز دعمه بتقنيات مذهلة تجعل التجربة مثالية إلى حد بعيد.