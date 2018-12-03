"العدل" تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة إلى استكمال مسوغات التعيين

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أعلنت وزارة العدل 896 مرشحاً على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممّن تمّ قبولهم، ودعتهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدّموا إليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
وأكّدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول إلى بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وشدّدت الوزارة على المتقدمين الذين تمّ ترشيحهم إحضار بطاقة الترشيح، ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة، من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومَن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة، فيعد ذلك عدولاً منه عن التعيين.
"العدل" تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة إلى استكمال مسوغات التعيينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
أعلنت وزارة العدل 896 مرشحاً على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممّن تمّ قبولهم، ودعتهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدّموا إليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
وأكّدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول إلى بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وشدّدت الوزارة على المتقدمين الذين تمّ ترشيحهم إحضار بطاقة الترشيح، ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة، من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومَن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة، فيعد ذلك عدولاً منه عن التعيين.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
11:31 AM
الوزارة دعتهم إلى سرعة مراجعة فروعها في المناطق التي تقدّموا إليها
أعلنت وزارة العدل 896 مرشحاً على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممّن تمّ قبولهم، ودعتهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدّموا إليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
وأكّدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول إلى بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وشدّدت الوزارة على المتقدمين الذين تمّ ترشيحهم إحضار بطاقة الترشيح، ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة، من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومَن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة، فيعد ذلك عدولاً منه عن التعيين.
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المصدر : الخليج 365
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