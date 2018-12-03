فيديو الجريمة بدأ بطلق ناري على الشاحنة .. سارق "جيب لكزس" بقبضة أمن الأفلاج

محمد بن مسعود - الدمام - مجهولون وإصابة واستيلاء وجهود مكثّفة للجهات المعنية في محافظات عدة حتى الإطاحة

تمكنت الجهات الأمنية، مساء أمس، من الإطاحة بسارق "جيب لكزس" غربي الأفلاج.

في التفاصيل، علمت مصادر "الخليج 365"، مشاركة الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، البارحة، في القبض على شاب استولى على سيارة "جيب لكزس"، قبل أيام، في أثناء نقلها على شاحنة "دينا" بطريق الرين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو أظهر تعرُّض الشاحنة لطلق ناري من قِبل مجهولين وإصابة قائد الشاحنة والاستيلاء على الجيب، لتكثّف بعدها الجهات الأمنية جهودها في عددٍ من محافظات المنطقة وتطيح بالمتهم بسرقة المركبة.