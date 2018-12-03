إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف "الجوازات" برتبة جندي فني جوازات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة فني جوازات) رقم (43) لعام 1440هـ، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف WWW.JOBS.SA.
ودعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمعهد الجوازات بحي المربع، حسب الوقت المحدّد لكل طالب، كما هو موضح بالرسالة النصية، مع إحضار نموذج القبول مطبوعاً من الموقع وموضحاً به رقم الطلب، وإحضار ملف تقديم، وقلم أزرق جاف، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، مع صورة واضحة منها، و(4) صور حديثة (مقاس4 × 6) مكشوف الرأس، وأصل شهادة الثانوية العامة مع صورة مصدّقة منها، وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدّقة منها، في حال تقديمها بمنصة أبشر توظيف، إضافة إلى صورة من نموذج اختبار القدرات العامة.
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف "الجوازات" برتبة جندي فني جوازاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة فني جوازات) رقم (43) لعام 1440هـ، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف WWW.JOBS.SA.
ودعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمعهد الجوازات بحي المربع، حسب الوقت المحدّد لكل طالب، كما هو موضح بالرسالة النصية، مع إحضار نموذج القبول مطبوعاً من الموقع وموضحاً به رقم الطلب، وإحضار ملف تقديم، وقلم أزرق جاف، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، مع صورة واضحة منها، و(4) صور حديثة (مقاس4 × 6) مكشوف الرأس، وأصل شهادة الثانوية العامة مع صورة مصدّقة منها، وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدّقة منها، في حال تقديمها بمنصة أبشر توظيف، إضافة إلى صورة من نموذج اختبار القدرات العامة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
11:04 AM
المديرية دعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي لموقع المقابلة
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة فني جوازات) رقم (43) لعام 1440هـ، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف WWW.JOBS.SA.
ودعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمعهد الجوازات بحي المربع، حسب الوقت المحدّد لكل طالب، كما هو موضح بالرسالة النصية، مع إحضار نموذج القبول مطبوعاً من الموقع وموضحاً به رقم الطلب، وإحضار ملف تقديم، وقلم أزرق جاف، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، مع صورة واضحة منها، و(4) صور حديثة (مقاس4 × 6) مكشوف الرأس، وأصل شهادة الثانوية العامة مع صورة مصدّقة منها، وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدّقة منها، في حال تقديمها بمنصة أبشر توظيف، إضافة إلى صورة من نموذج اختبار القدرات العامة.
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المصدر : الخليج 365
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