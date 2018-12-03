السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلطات الأمريكية ستواصل دعم جهود المملكة العربية

وكتبت في الملف السوري، عن شن الطيران الروسي غارات على مناطق في إدلب هي الأولى منذ أكثر من شهرين، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب.

وواصلت متابعتها لتطورات الأحداث في فرنسا، في ظل استمرار الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار، وأشارت في السياق إلى تقارير تتحدث عن تمسك الحكومة الفرنسية بمواقفها بالرغم من الأحداث المتصاعدة ما يوحي بوضع ضبابي في فرنسا.

وكتب صحف تونس عن إعلان مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، نية الولايات المتحدة فرض الجزء الثاني من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية تسمم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ولفتت في سياق وتقارير متفرقة، الى وتنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا بالبحر الأحمر، وإعلان الجيش الصومالي قتله لتسعة مسلحين في غارة جوية على بلدة ليبيدي.

// انتهى //

12:03ت م

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تونس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلطات الأمريكية ستواصل دعم جهود المملكة العربية السعودية في اليمن، وستتم مواصلة البرنامج الذي يتشارك فيه الجانبان بهذا الصدد.وكتبت في الملف السوري، عن شن الطيران الروسي غارات على مناطق في إدلب هي الأولى منذ أكثر من شهرين، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب.وواصلت متابعتها لتطورات الأحداث في فرنسا، في ظل استمرار الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار، وأشارت في السياق إلى تقارير تتحدث عن تمسك الحكومة الفرنسية بمواقفها بالرغم من الأحداث المتصاعدة ما يوحي بوضع ضبابي في فرنسا.وكتب صحف تونس عن إعلان مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، نية الولايات المتحدة فرض الجزء الثاني من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية تسمم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.ولفتت في سياق وتقارير متفرقة، الى وتنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا بالبحر الأحمر، وإعلان الجيش الصومالي قتله لتسعة مسلحين في غارة جوية على بلدة ليبيدي.// انتهى //12:03ت م0050

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