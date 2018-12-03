عام / مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ ٤٧ لدولة الإمارات
أبها 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
احتفى مطار أبها أمس، باليوم الوطني الـ ٤٧ لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها منسوبي المطار وعدد من المسافرين.
وأوضح مدير عام المطار المهندس أحمد آل سليم أن الحفل اشتمل على النشيد الوطني لدولة الامارات الشقيقة، ثم عرض أوبريت غنائي وطني وتوزيع بعض الهدايا والورود على المسافرين، كذلك قدم مجموعة من الأطفال الفلكلور الشعبي لدولة الامارات العربية في صالات السفر.
وأكد آل سليم أن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم.
// انتهى //
11:51ت م
0047
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ ٤٧ لدولة الإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .