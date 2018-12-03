السعودية اليوم / مطار أبها يحتفي باليوم الوطني الـ ٤٧ لدولة الإمارات

أبها 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساحتفى مطار أبها أمس، باليوم الوطني الـ ٤٧ لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها منسوبي المطار وعدد من المسافرين.وأوضح مدير عام المطار المهندس أحمد آل سليم أن الحفل اشتمل على النشيد الوطني لدولة الامارات الشقيقة، ثم عرض أوبريت غنائي وطني وتوزيع بعض الهدايا والورود على المسافرين، كذلك قدم مجموعة من الأطفال الفلكلور الشعبي لدولة الامارات العربية في صالات السفر.وأكد آل سليم أن المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم.// انتهى //11:51ت م0047