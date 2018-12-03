السعودية اليوم / تنفيذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال PALS بجازان

جيزان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسنفّذ مستشفى الملك فهد المركزي دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال PALS.وتستهدف الدورة الأطباء وممرضي العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المنطقة، إذ تهدف الدورة إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتقييم وتقديم الرعاية العاجلة للأطفال عن حالة السكتة القلبية والتعامل معها.وأوضحت "صحة جازان" أن الدورة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة، بحضور فريق متخصص من الجمعية الأمريكية لتقييم مركز التدريب بمستشفى الملك فهد وفي حال استيفاءه للشروط سيعتمد كمركز يقدم مثل هذه الدورات، لافتة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدورة استيفاءً لمعايير ومتطلبات الجودة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت CBAHI، وإنفاذاً لقرار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بضرورة حصول الممارسين الصحيين على برامج دعم الحياة.// انتهى //11:48ت م0046