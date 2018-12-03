عام / شهادة سباهي لمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر ومستشفى طريف العام
الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
حصل كل من مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر ومستشفى طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، بعد أن نجحا في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى ، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتكون من ضمن المنشآت الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى المملكة, ويعتبر الاعتماد تواصلاً لجهود "الصحة" لإستثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.
يشار إلى أنه بلغ عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الإعتماد بصحة الشمالية خمسة مستشفيات .
الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
// انتهى //
11:37ت م
0042
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / شهادة سباهي لمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر ومستشفى طريف العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .