السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 25ربيع الأول 1440 هـ الموافق03 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الزيارة التي بدأها صاحب السمو الملكي الأمير

دوليا، كتبت عن لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار جهود وساطة اردنية لحل الأزمة الليبية.

ولفتت صحف الإثنين، إلى تلويح الحكومة الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ تجنبا لانزلاقات أخرى بعد الفوضى التي خلفتها احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى، تنديدا بغلاء المعيشة.

وأخبرت عن إدانة واشنطن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونزول آلاف المتظاهرين في جورجيا إلى الشارع رافضين انتخاب المرشحة المدعومة من الحزب الحاكم رئيسة للبلاد.

وأشارت في سياق تقارير متفرقة، إلى تقديم الحكومة البحرينية استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

// انتهى //

11:36ت م

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الجزائر 25ربيع الأول 1440 هـ الموافق03 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الزيارة التي بدأها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجزائر، على رأس وفد وزاري هام، مشيدة بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا، كما نوهت بالدور الذي تلعبه المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، متوقعة أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي من خلال إشراك المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين في مشاريع التنمية في الجزائر.دوليا، كتبت عن لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار جهود وساطة اردنية لحل الأزمة الليبية.ولفتت صحف الإثنين، إلى تلويح الحكومة الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ تجنبا لانزلاقات أخرى بعد الفوضى التي خلفتها احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى، تنديدا بغلاء المعيشة.وأخبرت عن إدانة واشنطن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونزول آلاف المتظاهرين في جورجيا إلى الشارع رافضين انتخاب المرشحة المدعومة من الحزب الحاكم رئيسة للبلاد.وأشارت في سياق تقارير متفرقة، إلى تقديم الحكومة البحرينية استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.// انتهى //11:36ت م0041

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