شكرا لقرائتكم مدني المدينة يحذر من التقلبات الجوية.. أمطار وسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة وخصوصاً الساحلية منها بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٣/٢٦ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٣/٢٨هـ.

ونصح مدني المدينة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والحرص أثناء التنزه خلال الإجازة الأسبوعية وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيداً عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

كما تهيب بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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