شكرا لقرائتكم أهالي مخطط الصوامع بأحد رفيدة يشتكون ضعف خدمات الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لا زالت معاناة سكان محافظة أحد رفيدة مستمرة مع شركات الاتصالات STC وزين وخصوصاً شركة STC.

واتهم المواطنون هذه الشركات بالإخلال بالعقود المبرمة مع هيئة الاتصالات والتي تنص بنودها على تقديم الخدمة الممتازة للمواطنين.

وفي مخطط الصوامع الواقع شمال المحافظة عبر سكان المخطط عن استيائهم من ضعف الشبكة بما فيها النت وانقطاعات في الاتصال وغياب الشبكة في بعض الأوقات.

وذكر عدد من سكان المخطط أنهم تقدموا بعدة بلاغات منذ أكثر من خمسة أعوام بخصوص هذه المشكلة المتعلقة بالشبكة، ولكن للأسف لم نجد من تلك الشركات تجاوباً تجاه مطالبنا وكل عام يكون أسوأ من العام الذي قبله.

وطالب سكان حي الصوامع بإيجاد حل لهذه المشكلة أو خصم المبالغ الخاصة بالباقات المفتوحة التي دفعوها دون أن يتم تقديم الخدمة الجيدة.

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