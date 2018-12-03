شكرا لقرائتكم موانئ تدشن نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية بحلته الجديدة، وذلك في إطار الاستغناء الكامل عن التعامل الورقي وأتمتت جميع الإجراءات، تواكباً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام المراسلات الجديد إلى ضبط وإدارة ومتابعة المراسلات الواردة والصادرة والإحالات الداخلية بشكل أكثر شمولية وعلى مستوى جميع موانئ المملكة لرفع الكفاءة في عمليات المعالجة والمتابعة وإجراء التقارير والتحليلات الإدارية وغيرها من القراءات الهامة والضرورية، إلى جانب ضمان انتقال المعاملات ومعالجتها بشكل سريع ومنتظم وتحت مراقبة تامة.

كما يتيح النظام خاصية حفظ ملفات الموظفين بناءً على تصنيفات أنواع الوثائق التي يتضمنها النظام لسهولة استرجاع الوثائق، إضافة إلى إمكانية رفع الوثائق على النظام بشكل آمن من خلال عمل نسخة احتياطية من جميع الوثائق على النظام، إضافة إلى أن أتمتت الإجراءات أصبحت أكثر تطوراً ووضوحاً عن السابق، كما يتيح النظام السرعة والسهولة في التحديث واستحداث أي إجراءات جديدة.

يذكر أن تدشين نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية بحلته الجديدة يعد جزءاً من أهداف وخطط الهيئة العامة للموانئ للتحول الرقمي والاستغناء الكامل عن التعامل الورقي أتمتت جميع الإجراءات، والسعي للبدء بإطلاق عدة مشاريع أخرى.

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