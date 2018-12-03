الان تتابع أجهزة من تعليم الطائف لطلاب وطالبات الإعاقة الحركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

قررت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وتزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة منح طلاب وطالبات الإعاقة الحركية جهاز “آيباد” لكل طالب وطالبة بديلاً عن حمل الحقائب المدرسية والذي تعيق حركتهم واستخدامهم للعربات المتحركة بدايةً من الفصل الدراسي الثاني وذلك وفق ما كشفه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وقال اللهيبي إن الهدف من هذه الخطوة تمكينهم من تجاوز إعاقتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء التعامل والتصفح لمناهجهم الدراسية أثناء اليوم الدراسي بشكل سهل وسريع مع توفير البرامج التعليمية الخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة.

مقدماً شكره وتقديره لمساعدي المدير العام للشؤون التعليمية (بنين وبنات) على جهودهم في متابعة برامج التربية الخاصة .

كما أشاد بجهود مدير ومديرة التربية الخاصة في تقديم كل ماهو جديد وأفضل في تعليم طلاب وطالبات التربية الخاصة متمنياً للجميع التوفيق والسداد .