شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في «التدريب التقني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1440/1439، وذلك خلال الفترة من 1440/3/24 وحتى 1440/4/3.

وبينت المؤسسة في بيان لها أنه سيتم اختبار القبول وتحديد المستوى يومي 4 و1440/4/5 فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي في 9 و1440/4/10، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.

ونوهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية، يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات فيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]

يذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفا على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.