شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة، هذا ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الاثنين).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.