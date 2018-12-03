شكرا لقرائتكم يناقش عدة ملفات.. منتدى الأعمال السعودي الجزائري ينطلق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ينطلق اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، الجزائر العاصمة، منتدى الأعمال السعودي الجزائري؛ لمناقشة عدة ملفات بين البلدين يترأسه وزير التجارة ماجد القصبي؛ ووزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.

ووفق صحيفة “الجزائر” المحلية فمن المرتقب أن يبحث المنتدى، الذي يحضره رجال أعمال كلا البلدين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم بالجزائر، يأتي هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجزائر.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى الجزائر مساء أمس الأحد، وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى على رأس مستقبليه.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أكد السبت أن الزيارة “ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

كما ستعطي هذه الزيارة حسب البيان “زخمًا متجددًا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة السعودية- الجزائرية المنعقدة بالرياض في أفريل الفارط، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون”.

وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن ”زيارة ولي العهد ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط”.

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