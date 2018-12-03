شكرا لقرائتكم قطر تنسحب من أوبك.. انهيارات اقتصادية تتوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، على أن يبدأ تفعيل القرار في بداية شهر يناير، مطلع العام المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء في خبرٍ مقتضبٍ -قبل قليل- أن قطر أعلنت نيّتها الانسحاب من منظمة “أوبك” مطلع العام المقبل.

وقال مسؤول قطري إنه تمّ إبلاغ منظمة “أوبك” بقرار الانسحاب؛ حيث برّر سعد بن شريدة الكعبي؛ وزير الدولة لشؤون الطاقة، ذلك، بقوله “القرار يعكس رغبة قطر في تركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها أخيراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ إلى ١١٠ ملايين طن سنوياً”.

يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي التي تعاني منه قطر بعد المقاطعة العربية على خلفية دعم قطر للإرهاب والتطرف في المنطقة.

ويعكس هذا القرار القطري عدم قدرة قطر على التعاطي مع سياسات منظمة أوبك لضبط السوق وإعادة الاستقرار لسوق النفط على مستوى العالم.

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