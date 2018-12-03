شكرا لقرائتكم القبض على خلية حوثية حاولت اختطاف الشيخ المعمري في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على خلية مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي حاولت اختطاف الشيخ جمال المعمري في مدينة مأرب.
وكان الشيخ المعمري قد تم اختطافه في السابق من قبل الميليشيات الحوثية وتعرض للتعذيب وخرج من سجونها وهو مشلول.
وقد أعادت الميليشيات الكرَّة من جديد وسعت لاختطافه إلا أن محاولتهم باءت بالفشل على يد رجال الأمن.
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