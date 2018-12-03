شكرا لقرائتكم حالة مطرية قادمة تستنفر الهلال الأحمر بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تزامناً مع التحذيرات الصادرة بخصوص التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة برفع أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وبيَّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ لا قدر الله سيتم على الفور بدء العمل بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعاؤهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وأضاف السهلي أنه سيتم تركيز التواجد بالمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية بالفرق الإسعافية والفرق التطوعية الإسعافية أثناء الحالة الجوية.

وتماشياً مع هذه التحذيرات دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بالمرور بها أو الاقتراب منها، وسالكي الطرق بضرورة توخي الحيطة والحذر مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية سواء في الحالات المطرية أو الرياح المحملة بالأتربة والرمال والتي تحد من مستوى الرؤية وما يسببه إثارة الغبار من مخاطر لمرضى الربو والأمراض الصدرية وأن استخدام الكمامات ذات أهمية في المساعدة بتقليل تلك المخاطر.

وتذكر الهيئة أنها تعمل على مدار الساعة وتستقبل اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ أو عبر تطبيق “أسعفني” الإلكتروني وتتمنى السلامة للجميع.

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