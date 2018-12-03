"جيب لكزس" يقتحم محل مطابخ في رفحاء.. والسبب تعليق مثبِّت السرعة!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

اقتحم قائد مركبة مسرعة ليلة البارحة محل بيع مطابخ ألمنيوم على طريق الملك عبدالله بمحافظة رفحاء؛ ما تسبب بتحطيم محتويات المحل، وتلفيات لحقت بالمركبة.

وذكر بائع المحل أنه بينما كان جالسًا في المحل، يستعد لاستقبال الزبائن، جاءت مركبة مسرعة من نوع جيب لكزس فجأة، واقتحمت المحل، واستقرت بداخله، بعدما حطمت زجاج المدخل الأمامي، وتسببت بتناثر أجزائه إلى قطع صغيرة.

وأوضح البائع أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات في المطابخ، وأضرار بسيطة في المركبة، فيما لم تسجِّل الحادثة أية إصابات أو خسائر بشرية. مؤكدًا أن مثبِّت السرعة علق فجأة؛ وخرجت المركبة عن سيطرة قائدها؛ لترتمي بين أحضان المحل!

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، واتخذت إجراءاتها الرسمية المعتادة بعد تلقيها بلاغًا رسميًّا بالواقعة.

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