"خبز الصاج" و"الجريش".. أكلات شعبية تجذب أهالي الطائف في ليالي الشتاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

جذبت أطباق الأكلات الشعبية التي تنتجها الأسر المنتجة بالطائف، عدداً من الأهالي والزوار في ليالي الشتاء الباردة، حيث تنوعت المنتجات الغذائية واشتملت على "الخبز على الصاج، والجريش، والعريكة الجنوبية، وأشكال مختلفة لحلى القهوة، وفطائر الشاي" بالإضافة إلى المشروبات الساخنة وغيرها.

ورصدت "سبق" مواقع الأسر المنتجة واطلعت على طريقة تقديم المنتجات الغذائية، في ظل إقبال الزبائن وخصوصاً فئة العوائل.

وقالت "أم محمد" إحدى الأسر المنتجة، إنها تعمل برفقه زوجها منذ صلاة العصر وحتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت تختلف أوقات العمل من خلال إنتاج عدد من المأكولات الشعبية القديمة حسب الطلب، مشيرة إلى أنها امتهنت العمل منذ 3 سنوات تقريباً على الرغم من شدة البرد والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بين حين وآخر.

وأبدى عدد من الأهالي إعجابهم بالمنتجات الغذائية التي تقدمها الأسر المنتجة والتي تحظى بدعم واهتمام دائم من أمانة الطائف وهيئة السياحة في الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تقام على مدار العام.

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