شكرا لقرائتكم صور.. مطار أبها يحتفي باليوم الوطني للإمارات على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - احتفل مطار أبها أمس باليوم الوطني الـ٤٧ لدولة الإمارات من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها منسوبو المطار وعدد من المسافرين.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار المهندس أحمد ال سليم وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار على النشيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين، كما تضمن الحفل الذي أقيم في صالات السفر وتم خلاله تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا الورود على المسافرين، وقدم مجموعة من الأطفال الفلكلور الشعبي لدولة الإمارات العربية في صالات السفر.

من جانبه قال المهندس آل سليم إن هذه المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، لافتاً إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من تقدم.

كما أعرب عن خالص التهنئة لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ٤٧ للإمارات، متمنياً للأشقاء في الإمارات كل التوفيق والتقدم والازدهار.

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