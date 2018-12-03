الخدمة المدنية تطلق نظام موارد الحكومي الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

دشن وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان نظام موارد الحكومي الجديد، خلال حفل أقامته الوزارة في مقرها الرئيس بالرياض.

وأوضح أن نظام موارد الحكومي الجديد يمثل خطوة أولى نحو منظومة كبيرة، هي منظومة الحكومة الالكترونية،وهو الحلم الذي كان في الأفق وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث سيشهد النصف الثاني من عام 2019 تحول الوزارة إلى التعامل الالكتروني والاستغناء عن التعاملات الورقية، وهو التوجه الذي تسعى إليه، كما تشارك الوزارة فيه عديد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن مفهوم الحكومة الالكترونية كان مطلبا أساسيا خلال السنوات العشر الماضية، وما شهدناه في السنوات الأخيرة يعد قفزة كبيرة في منظومة البرامج الالكترونية، حيث يهدف مفهوم الحكومة الالكترونية في نهاية المطاف إلى رفع الجودة على المستويات الحكومية كافة، وتسهيل العمل، واختصار الوقت، وتوفير الخدمة للجميع.

وأكد الحمدان أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات على مستوى الخدمات الالكترونية، داعيا إلى تقديم وطرح الآراء والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تحسين أي إجراء يسهم في رقي العمل، ورفع جودته بشكل عام.