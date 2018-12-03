ولي العهد يصل إلى موريتانيا ورئيس الجمهورية في مقدمة مستقبليه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نواكشوط

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في استقباله في مطار نواكشوط رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، ووزير الدولة المكلف بمهمة رئاسة الجمهورية يحيى ولد حدمين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد ولد الشيخ سيديا، ووالي ولاية نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، ورئيسة المجلس الجمهوري لولاية نواكشوط فاطمة عبدالملك، والوزراء في الحكومة الموريتانية وقادات أركان الجيش والأمن الموريتاني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان السعودي والموريتاني. كما تم استعراض حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس الموريتاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري.