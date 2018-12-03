كراني: أجواؤنا بدأت تودع حالة الاستقرار

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أكد خبير الطقس حسن كراني، أن حالة الاستقرار التي تشهدها أجواء المملكة، بدأت تغادر.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "بدأت أجواؤنا تودع حالة الاستقرار؛ حيث بدأت درجات الحرارة للكتلة السائدة بالتأقلم (يعني بالارتفاع التدريجي) برياح جنوبية دافئة ورطبة.. مع حزام سحابي على الشمال يمتد تأثيره على شمال الشرقية الوسطى والغربية.. وغائم لغائم جزئي على المصايف والجنوبية الغربية، مع فرصة لخلايا ممطرة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة.
كراني: أجواؤنا بدأت تودع حالة الاستقرارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
أكد خبير الطقس حسن كراني، أن حالة الاستقرار التي تشهدها أجواء المملكة، بدأت تغادر.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "بدأت أجواؤنا تودع حالة الاستقرار؛ حيث بدأت درجات الحرارة للكتلة السائدة بالتأقلم (يعني بالارتفاع التدريجي) برياح جنوبية دافئة ورطبة.. مع حزام سحابي على الشمال يمتد تأثيره على شمال الشرقية الوسطى والغربية.. وغائم لغائم جزئي على المصايف والجنوبية الغربية، مع فرصة لخلايا ممطرة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
08:53 AM
قال: حزام سحابي على الشمال يمتد تأثيره للوسطى
أكد خبير الطقس حسن كراني، أن حالة الاستقرار التي تشهدها أجواء المملكة، بدأت تغادر.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "بدأت أجواؤنا تودع حالة الاستقرار؛ حيث بدأت درجات الحرارة للكتلة السائدة بالتأقلم (يعني بالارتفاع التدريجي) برياح جنوبية دافئة ورطبة.. مع حزام سحابي على الشمال يمتد تأثيره على شمال الشرقية الوسطى والغربية.. وغائم لغائم جزئي على المصايف والجنوبية الغربية، مع فرصة لخلايا ممطرة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على شمال وشرق المملكة.
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المصدر : الخليج 365
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