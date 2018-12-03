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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ في نواكشوط، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. "الجبير" يبحث مع وزير خارجية موريتانيا تعزيز التعاون الثنائي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03 على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ في نواكشوط، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 08:43 AM استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ في نواكشوط، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الجبير" يبحث مع وزير خارجية موريتانيا تعزيز التعاون الثنائي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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