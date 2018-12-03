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محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتبدأ الواحدة ظهراً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات لمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة من حالة تكون سحب رعدية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. ووفق "الأرصاد" تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً. "الأرصاد" تنبّه 4 مناطق: سحب رعدية وأمطار تتواصل للمساء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات لمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة من حالة تكون سحب رعدية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. ووفق "الأرصاد" تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 08:41 AM تصحب برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتبدأ الواحدة ظهراً تصحب برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتبدأ الواحدة ظهراً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات لمناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة من حالة تكون سحب رعدية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. ووفق "الأرصاد" تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الأرصاد" تنبّه 4 مناطق: سحب رعدية وأمطار تتواصل للمساء ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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