الحوثيون يعتقلون موظفاً أممياً ويقتادونه إلى جهة مجهولة

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قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن: إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اعتقلت موظفاً بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر، أن الموظف يُدعى محمد الشيباني، وكان يعمل ضمن فريق الرصد الميداني التابع للمفوضية.
وأشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام باعتقال الموظف واقتياده إلى جهة مجهولة وفق "سكاي نيوز".
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الواقعة في حسابه بـ"تويتر"؛ داعياً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن "لموقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة، وعموم مناطق سيطرتها، التي لم يسلم منها حتى موظفو الأمم المتحدة".
وأضاف أن هذا يأتي "في مسعى منها (الميليشيات) لعزل المدينة، وتكميم الأفواه، وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين".
من جانبها، لم تصدر بعدُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أي تعليق على الحادثة.
الحوثيون يعتقلون موظفاً أممياً ويقتادونه إلى جهة مجهولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن: إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اعتقلت موظفاً بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر، أن الموظف يُدعى محمد الشيباني، وكان يعمل ضمن فريق الرصد الميداني التابع للمفوضية.
وأشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام باعتقال الموظف واقتياده إلى جهة مجهولة وفق "سكاي نيوز".
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الواقعة في حسابه بـ"تويتر"؛ داعياً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن "لموقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة، وعموم مناطق سيطرتها، التي لم يسلم منها حتى موظفو الأمم المتحدة".
وأضاف أن هذا يأتي "في مسعى منها (الميليشيات) لعزل المدينة، وتكميم الأفواه، وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين".
من جانبها، لم تصدر بعدُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أي تعليق على الحادثة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
08:37 AM
"الإرياني" طالَبَ بموقف حازم ضد ممارسات الميليشيات
قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن: إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اعتقلت موظفاً بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر، أن الموظف يُدعى محمد الشيباني، وكان يعمل ضمن فريق الرصد الميداني التابع للمفوضية.
وأشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام باعتقال الموظف واقتياده إلى جهة مجهولة وفق "سكاي نيوز".
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الواقعة في حسابه بـ"تويتر"؛ داعياً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن "لموقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة، وعموم مناطق سيطرتها، التي لم يسلم منها حتى موظفو الأمم المتحدة".
وأضاف أن هذا يأتي "في مسعى منها (الميليشيات) لعزل المدينة، وتكميم الأفواه، وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين".
من جانبها، لم تصدر بعدُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أي تعليق على الحادثة.
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المصدر : الخليج 365
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