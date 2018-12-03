السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، واتفاقهما على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين ليبيا والأردن في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وما تقترحه لجان العمل المشترك، كما تم الاتفاق على صياغة رؤية شاملة تطلعا لعلاقات وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد وكافة المجالات الحيوية الأخرى.وأشارت الصحف إلى مطالبة وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، بضرورة تنسيق وتنظيم عمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية، داعيًا إلى ضرورة تسجيلها لدي وزارة الخارجية الليبية، وذلك لتتمكن من أداء عملها داخل مراكز الإيواء، جاء ذلك خلال لقائه مع القائم بالأعمال الإيطالي، مشددا أنه لن يسمح لأي منظمة بالعمل بخلاف ذلك.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مشيرة إلى إحباط قوات الأمن هجوم نفذته مجموعة مسلحة على مركز بنينا بمدينة بنغازى شرقا.واهتمت الصحف بالوضع في اليمن ، مشيرة إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قامت بتدمير منصة إطلاق صاروخ باليستي تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.// انتهى //08:32ت م0009