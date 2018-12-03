السعودية | تحذير جديد من ” النيابة العامة”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحذير جديد من ” النيابة العامة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:33 صباحًا, 3 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض جددت النيابة العامة تحذيرها بشأن حمل السلاح ، حيث أكدت أن ‏كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال.

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