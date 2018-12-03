اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
طوكيو 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 91ر314 نقطة، أو 41ر1%، ليصل إلى 97ر22665 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 73ر25 نقطة، أو 54ر1%، ليصل إلى 18ر1693 نقطة.
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