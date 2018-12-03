سياسي / الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى بنما

بنما سيتي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى بنما.

ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وعددًا من المسؤولين البنميين.

// انتهى //

07:00ت م

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بنما سيتي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى بنما.ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وعددًا من المسؤولين البنميين.// انتهى //07:00ت م0007

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