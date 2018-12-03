السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا على شرق و وسط و غرب المملكة فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وقد تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال و شرق المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002