الان تتابع خبير جوي: بدء موجة أمطار الثلاثاء.. وانخفاض الحرارة في نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقع الخبير الفلكي معاذ الأحمدي بدء حالة ماطرة جديدة على أرجاء المملكة يوم الثلاثاء 4 ديمسبر المقبل على المنطقة الغربية وأجزاء من شمال المملكة.
وقال : أن القوة تتركز على الساحل الغربي وما وقع شرقها منطقة المدينة المنورة غربها وسواحلها ومنطقة مكة المكرمة غربها وسواحلها (ينبع – رابغ – جدة – الليث وقد تمتد إلى القنفذه).
وأضاف في بيان صحفي: القوة من ينبع إلى جنوب جدة متوقع على هذه المدن ولا يستبعد تشكل السيول وجريان الأودية على المناطق المذكورة، والمؤشرات قوية على الساحل الغربي.
وتابع: “نهاية الأسبوع قد تشهد المنطقة الوسطى أمطارا خفيفة، وبعد هذه الحالة سوف تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على المملكة وخصوصا شمالها وهو يوافق دخول المربعانية يوم 7 ديسمبر تصل إلى درجة مئوية.
وأشار إلى تتابع الحالات الممطرة على المملكة، قائلا: هذه فترة جميلة أسبوعيا المنخفضات تنتهي حالة ثم تظهر الأخرى بعدها اللهم لك الحمد اللهم اجعلها أمطار متبوعة غير مقطوعة ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.
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